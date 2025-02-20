İstanbul dahil 11 ilde yarın eğitime ara verilecek

Türkiye'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi.

1 - İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul'da kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personelin görev yaptığını ifade etti.

Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını söyledi.

Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz vatandaşın, İstanbul Valiliği koordinasyonunda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirten Gül, "Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir." diye konuştu.

Gül, Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünden aldıkları verilere göre, il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların, İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olduğunu ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

Kenti etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Gül, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını beklediklerini söyledi.

2 - Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

3 - Yalova

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." paylaşımında bulundu.

4 - Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

5 - Ordu

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

6 - Sinop

Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

7 - Şırnak

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

8 - Iğdır

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

9 - Giresun

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

10 - Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

11 - Malatya

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.