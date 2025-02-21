Anayasa Mahkemesi'nden Bireysel Başvuru İstatistikleri

Anayasa Mahkemesi, 2012 yılından itibaren yapılan bireysel başvurular ile ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 650 binin üzerinde başvuru yapılırken, bunlardan 551 bini sonuçlandırıldı. En fazla ihlal kararının ise makul sürede yargılanma hakkı konusunda verildiği açıklandı.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İstatistikleri

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2024 arasındaki bireysel başvuru istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Mahkemenin yayımladığı kapsamlı rapor, bireysel başvuru sayıları, sonuçlanma oranları, ihlal kararlarının dağılımı ve derdest başvuruların durumu gibi önemli verileri içeriyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel basvuru hakkının tanındıgı 2012 yılından bu yana toplam 650.453 basvuru yapıldı. Mahkeme, bu basvuruların 551.913'unu sonuclandırarak yuzde 84,9 oranında dosya karara bagladı.