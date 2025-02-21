Dört ilde hafta sonu kurslarına ara verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

Yalova

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışının Yalova genelinde 24 Şubat Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günlerinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi, il geneli destekleme ve yetiştirme kursları, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslar, Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurslarda ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Rize

Rize'de etkisini sürdüren kar nedeniyle il genelindeki tüm kurslarda eğitime yarın ve pazar günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde süren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler ile vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, yarın ve pazar günü il genelinde tüm özel öğretim kurumları, özel kreş ve gündüz bakımevleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, SRC kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, okullar bünyesindeki ve bağımsız mesleki eğitim merkezi faaliyetleri ile muhtelif kurslarda eğitim öğretime ara verilmiştir."

Samsun

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı'nın da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiği kaydedildi.