Sinop Üniversitesi kar yağışı sebebiyle eğitim ara verdi
Sinop Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde eğitime ara verileceğini duyurdu. Eğitim, il merkezi ve ilçelerde durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 16:20, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 16:23
Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.
Sinop Üniversitesi'nden Kar Tatili Açıklaması
Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.