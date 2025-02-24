2. El Araç Fiyatlarındaki Düşüş Eğilimi Sürüyor

Geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan 2. el araç fiyatlarındaki düşüşler, yıl sonuna doğru etkisini daha da göstermeye başlamıştı. 2025 yılına hareketli başlayan piyasada fiyatlar, şubat ayında da düşüş eğilimine devam etti.

İkinci El Araç Satışları ve Fiyat Endeksi

ODMD verilerine göre, 2024 Ocak ayında ikinci el pazarında toplamda 288.833 adet otomobil satışı kayıtlara geçmişti. 2025 yılı Ocak ayında ise bu rakam, yüzde 18 oranında artarak 340.181 adede ulaştı. Online platformlardan arabam.com tarafından paylaşılan ocak ayı verilerine göre aylık fiyat endeksi, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar dahilinde ocak ayı ilan ortalaması 695.831 TL olarak açıklandı.

En Çok Yayınlanan İlan Markaları ve Araç Yaş Dağılımı

En çok yayınlanan ilan markaları sıralaması yine değişmedi. İlk 3 sırada Fiat , Renault ve Ford yer alırken, ocak ayında 5 yaşa kadar olan araç ilanları toplam pazarda %25 oranında pay aldı.

, ve yer alırken, ocak ayında 5 yaşa kadar olan araç ilanları toplam pazarda %25 oranında pay aldı. 6-9 yaş aralığındaki ilan oranı %16,4 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların ilan oranı ise %28,1 şeklinde kaydedildi.

15 yaş üstü satılık araç ilanları ise aralık ayına oranla artarak %30,5'lik paya ulaştı.



