Okul Bahçesinde Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci 1 Öğretmen yaralandı

Dehşet veren olay, 24 Şubat saat 13.40 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. Okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı.Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisini yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Köpeğin Yakalanması ve Sahibi Hakkında Çalışmalar

Belediye ekipleri köpeği yakalarken, polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirini çözerek kaçtığı tespit edilirken sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi.

Adli Süreç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi. Köpeğin okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.