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Lütfü Savaş'tan CHP'ye yeni suç duyurusu

CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayındaki şaibe iddialarıyla ilgili yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 15:21, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 15:21
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Lütfü Savaş'tan CHP'ye yeni suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Savaş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına tanık olarak ifade verdikten sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, savcılık daveti üzerine ifadeye geldiğini bildirdi.

"Hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Üregen, "Hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük ve delegelerin iradesinin sakatlandığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Üregen, kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını öne sürdü.

Avukat Üregen, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğündeki madde 47'ye göre birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde, iki toplantı arasındaki süre en az üç saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sonra erdikten sonra bir saat içinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir. Bu durum parti tüzüğünün 47. maddesine açıkça aykırı olup, kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır. Sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir.

Kurultay'ın divan başkanının, seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları 'geçersiz sayarım' diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu, Kılıçdaroğlu'na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği, oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği müvekkilim tarafından duyulmuştur."

Üregen, hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

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