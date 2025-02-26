'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' haberi doğrulanmadı

Sabah Gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdiğini iddia etti. Ancak Başsavcılık, iptal talebinin doğru olmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Belge Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne resmi yazı göndererek belge talebinde bulundu.

Yatay Geçiş Soruşturması

Savcılık, İmamoğlu'nun "usulsüz yatay geçiş" yaptığı iddiasına yönelik işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve benzer şekilde yatay geçiş yapan başka kişilerin olup olmadığını sordu.

Savcılık İstanbul Üniversitesi'nden Resmi Yanıt Bekliyor

Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinin hangi kriterlere dayanarak kabul edildiği, süreci yöneten akademik ve idari yetkililerin kimler olduğu gibi detayların açıklanması istendi. Ayrıca, benzer şekilde yatay geçiş hakkından yararlanan diğer öğrencilerin isimlerinin de paylaşılması talep edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanından Açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" ifadelerini kullandı.

"İşlemler Bir An Önce Yapılsın"

Savcılığın yazısında ise şu ifadeler yer aldı: