'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' haberi doğrulanmadı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiası üzerine açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberi yalanladı.
Sabah Gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdiğini iddia etti. Ancak Başsavcılık, iptal talebinin doğru olmadığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Belge Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne resmi yazı göndererek belge talebinde bulundu.
Yatay Geçiş Soruşturması
Savcılık, İmamoğlu'nun "usulsüz yatay geçiş" yaptığı iddiasına yönelik işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve benzer şekilde yatay geçiş yapan başka kişilerin olup olmadığını sordu.
Savcılık İstanbul Üniversitesi'nden Resmi Yanıt Bekliyor
Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinin hangi kriterlere dayanarak kabul edildiği, süreci yöneten akademik ve idari yetkililerin kimler olduğu gibi detayların açıklanması istendi. Ayrıca, benzer şekilde yatay geçiş hakkından yararlanan diğer öğrencilerin isimlerinin de paylaşılması talep edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanından Açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" ifadelerini kullandı.
"İşlemler Bir An Önce Yapılsın"
Savcılığın yazısında ise şu ifadeler yer aldı:
- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir.
- Bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,
- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılmasının önüne geçilmesi, aksi halde hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceğinden idari soruşturmanın derhal başlatılması veya yürütülen bir soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi,
- Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğuna dair tüm belgelerin tarafımıza ivedilikle gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde İşletme Fakültesi'nin öğrenci kabul edip etmediğinin fakülte kayıtları tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.