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Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı başlayalı 6 gün oldu...Pek çok kişi Ramazan Bayramı'na dair detayları merak etmeye başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 17:12, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 17:12
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Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

Müslümanlar için büyük bir dini öneme sahip olan Ramazan Bayramı, yıl boyunca en çok beklenen tarihlerden. Bayramda sevdikleriyle bir araya gelmek ve bayramlaşmak için şimdiden planlar yapılmaya başlandı.

Peki, 2025 yılı Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bugün Ramazan Ayı'nın 6.cı günü

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2025 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi (bugün) başladı. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 29 Şubat Cuma gecesini, Cumartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.

Oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 26 Mart gününe denk geliyor.

2025 Ramazan Bayramı ne zaman?

2025 Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

2025 Resmi Tatil Günleri

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