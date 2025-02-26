Sahte içkiden iki ayda 152 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.