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Fenomenlerin yükselttiği sektör çöküşte!

Dilan Polat gibi fenomenlerin etkisiyle popülerleşen güzellik merkezleri, ekonomik sıkıntılar ve azalan taleple kapanma aşamasında. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da 450 güzellik merkezi kapanma sürecinde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 15:56, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 15:56
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Fenomenlerin yükselttiği sektör çöküşte!

İstanbul'da Güzellik Merkezleri Kapanma SürecindeMega kentte şu anda 450 güzellik merkezi devren kiralık ya da satılık durumda. Bir zamanlar popüler bir yatırım olan bu işletmeler, son dönemde azalan talep ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Güzellik Merkezleri Neden Kapanıyor?

Son yıllarda popüler bir yatırım alanı olan güzellik merkezleri kapanma sürecine giriyor. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak yer alıyor. Bir zamanlar hızla açılan ve yatırımcılar tarafından popüler bir sektör olarak görülen, fenomenler ve influencer'lar tarafından yürütülen kampanyalarla da popüler hale gelen güzellik merkezleri, şimdi kapanma aşamasına gelmiş durumda. İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle faaliyetlerini devretmek ya da sonlandırmak zorunda kalıyor. Bu durum, sektördeki geleceğe dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcılar ve girişimciler için yeniden yapılanma sürecini ve stratejik kararları almayı zorunlu hale getiriyor.

Dilan Polat'ın Yükselttiği Sektör Krize Giriyor: Güzellik Merkezleri Kapanıyor

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Emlak sitelerindeki ilanlarda, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor. Güzellik merkezlerinin sayısının artması, rekabetin yoğunlaşmasına ve gelirlerin düşmesine yol açarken, yüksek kiralar, artan maliyetler ve azalan talep de birçok işletmenin ayakta kalmasını güçleştiriyor. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak dikkat çekiyor.

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