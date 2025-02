Erdoğan: AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Pazar günkü 8. Olağan Büyük Kongremizi müteakip ilk Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahiptir. Bizim her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz uzun ince yolda yeni bir kilometre taşı oldu.

Büyük Kongremiz başta olmak üzere, 8. Olağan Kongre sürecimizin de hem siyasette hem de Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını zamanla daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönem, Allah'ın izniyle partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır.

"Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz"

Son üç gündür muhalefet dahil çeşitli kesimlerden gelen tepkilerde bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir.

Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için aslolan milletimizin ve teşkilatımızın hissiyatıdır. Seçmenlerimizde teşkilat mensuplarımız da bizden yaklaşık 24 senedir desteğini ve duasını hiç eksik etmeyen aziz milletimizde kongremizin farklı bir heyecan dalgası oluşturduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olduğu kongre maratonumuzda bir kez daha tebellür etmiştir. Bugüne kadarki diğer bütün kongrelerimiz gibi 8. Büyük Kongremiz de Allaha hamd olsun partimizin gücüne güç katmıştır.

Burada şu gerçeği altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Biz kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz.

Hüküm kesin. 'Bütün işlerinizde dosdoğru olun, istişareyi elden bırakmayın.' AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda gerek ülkemize gerekse partimize dair konuları önce halkımıza danıştık, milletimizin beklenti, talep ve tekliflerine göre yol haritamızı şekillendirdik. Burada da kongre çalışmalarımız boyunca gözümüzü, kulağımızı bir an olsun milletimizden ayırmadık. Eleştirilerini baş tacı ettik, taltiflerine teşekkür ettik, tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Bunun yanında Türkiye buluşmalarıyla teşkilatımızın kanaatlerini aldık. Özel görüşmeler ve toplantılarda dostlarımızın fikirlerini öğrendik.

Partimizin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna konuştuk, tartıştık. Hiç çekinmeden, hiçbir komplekse kapılmadan iç muhasebemizi cesur ve samimi bir şekilde yaptık. Kendimizi check ettik. Çuvaldızı başkasına değil yine kendimize batırdık. Tüm bu süreçler neticesinde belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde belde, ilçe, il ve son olarak büyük kongremizi gerçekleştirdik.

"İlçelerde yüzde 60, illerde yüzde 75 civarında bir değişime gittik"

Buna göre ilçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 civarında bir değişime gittik. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzda da 34 kardeşimiz nöbeti yeni arkadaşlarımıza devretti. Merkez yürütme kurulumuzu hem yeni isimlerle hem de kurduğumuz yeni başkanlıklarla daha da güçlendirdik. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimini eski arkadaşlarımızın tecrübesiyle birleştiren kuşatıcı bir kadro oluşturduk. Böylece kongre maratonumuzu AK Parti'nin geleneğine, teamüllerine ve dava ahlakına yakışır bir atmosferde kelimenin tam manasıyla bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık.

AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. 8'inci Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek bir olgunlukla hitama ermiştir. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. Bakan arkadaşlarımıza, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımıza, gençlik ve kadın kolları başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize katkılarından, desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, her birine emeklerinden ötürü samimi teşekkürlerimi iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Ebediyete uğurladığımız yol arkadaşlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü bizleri muhabbetle bağrına basan aziz milletimiz hak ediyor.

Kongrelerimiz vesilesiyle ziyaret ettiğimiz illerimizdeki vatandaşlarıma da aynı şekilde sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum.

Tabii burada büyük kongremize özel bir parantez açmamız gerekiyor. Ankara'nın eksi onları bulan dondurucu soğuğuna ve ayazına rağmen bizleri salon dışında heyecanla bekleyen ve karşılayan teşkilatımızın vefa abidesi her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkürlerimi takdim ediyorum. Emniyetten aldığım rakamla konuşuyorum. O gün salonun dışında 60 bin kişi vardı. Kendilerinden Allah razı olsun, o soğuğa rağmen.

Bir siyasetçi için en büyük şeref halka hizmet mücadelesini dirayetli kadrolarla beraber yürütmektir. Ben otobüsün üstünde adeta dondum. Ama 60 bin kişi ben konuşurken onlar orada donmadılar, dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı Rabb'ime her zaman şükrediyorum.

Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı Rabbime her zaman hamd ettim. Pazar günü de yol arkadaşlarımızın kadirşinaslığı, inancı, azmi karşısında onur duydum. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle muhteşemdi. Sabahın ilk saatlerinde başlayan coşku ve heyecan hiç dinmedi. Maşallah bir an olsun eksilmedi. Gençlerimizin dinamizmi hanım kardeşlerimizin samimiyeti kongremize bir kez daha mührünü vurdu. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonunu demokrasimiz açısından bir bayram yerine çeviren teşkilatımızın tüm güzide mensuplarına da buradan teşekkür ediyorum.

Yurt dışından kongremizi teşrif eden misafirlerimize, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partili dostlarımız başta olmak üzere siyasi partilerimizin temsilcilerine de aynı şekilde müteşekkiriz. Sayın Devlet Bahçeli'nin kongremize gönderdiği önemli semboller içeren birlik ve beraberliğimizi temsil eden anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine hasreten teşekkür ediyorum.

Kongrelerimizde nöbeti devreden yol arkadaşlarıma partim adına şükran duygularımızı ifade ederken, görevi devralan tüm kardeşlerime de yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye yüzyılının inşasına partimizin çatısı altında omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra bir taraftan saflarımızı sıkılaştırırken, diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz. Sizlerden de hizipciliği, ekipçiliği, eski yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur tazelenme ve kan değişimi olur. Görev alsın veya almasın, her bir arkadaşımız bizim yoldaşımızdır, gönüldaşımızdır, millete hizmet için beraber yürüyeceğimiz refikimizdir.

Değerli kardeşlerim her zaman söylediğimiz bir hususu önemine binaen bugün bir kez daha dile getirmek durumundayım. AK Parti milletin partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme merkezidir. Burası milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. Burası sadece seçim zaferleriyle değil, siyasete yaptığı eşsiz katkılarla tarihe yön vermiş bir harekettir. Kadro, vizyon ve millete hizmet iradesi noktasında Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken, biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz.

Ana muhalefet yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken, biz ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz bunun mücadelesini veriyoruz. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gündemindeki konularla muhalefetin gündemini meşgul eden meseleler arasında dağlar kadar fark var.