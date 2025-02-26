Rize'de tüm okullarda, beş ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Artvin

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde etkili olan yoğun kar ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarıldı.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen ara 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ile köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları ifade edildi.

Rize

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini bildirdi.

Kararları yetkililerden gelen analizleri paylaşarak verdiklerini belirten Baydaş, şöyle devam etti:

"Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama metrolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Yarın da eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız."

Baydaş, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bir beklentisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir. Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri çok yakından takip ediyorlar. Dersleri ve ödevleri de onları sıcak ve zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle ve öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar öğretmenlerle ve öğrencilerle güzeldir."

Trabzon

Trabzon'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik, Muhittin Öztürk Saffet Çebi ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl'deki ilkokul ve ortaokulların tamamında, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil ve Kömürcü mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Akçaabat ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Işıklar Orta Mahalle İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar Çok Programlı Lisesi, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Hakkı Altıntaş Ortaokulu, Mecit Pirhasan İlkokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Hasan Saka İlkokulu/Ortaokulu, Sebat İlkokulu, Mersin Şehit Engin Saraç İlkokulu/Ortaokulu,, Kaleönü Murat Köse İlkokulu/Ortaokulu, Akçaköy İlkokulu/Ortaokulu, Derecik İlkokulu/Ortaokulu, Derecik Anadolu Lisesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Van

Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Özalp Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede yarın eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İki ilçede dün de olumsuz hava nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmişti.