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15/10/1987 tarihinden önce memur olanlar tam yıl hizmet hesabını kontrol ettirmeli

Memurların tam yıl hizmet hesabı özellikle emekli ikramiyesi için önemli olmaktadır. Ziyaretçimizin sorusu doğrultusunda tüm değerlendirmelerimizde olduğu gibi konuların tam olarak anlaşılması açısından yasal dayanakları ile birlikte net olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 12:05
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15/10/1987 tarihinden önce memur olanlar tam yıl hizmet hesabını kontrol ettirmeli

Soru : İyi günler. Emekli Sandığına tabi 4 c li olarak 01.11.1985 yılında işe başladım. 16.10.2025 tarihinde emekliye ayrılmak istiyorum. 16.10.2025 tarihinde emekli olduğum takdirde 40 yıllık olarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığı almaya hak edebiliyor muyum? Yani 40 yıl üzerinden ikramiye ve maaş bağlanır mı? Araştırmalarımda net cevap bulamadım. Şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 164 hükmü:

"Aylığın ödeme zamanı ve Esasları:
Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.
..." Şeklindedir.

HÜKMÜN YORUMU:

Memurların aylıkları her ayın başında peşin olarak ödenmektedir. Emeklilik, ölüm hallerinde ödenen aylıklar geri alınmamaktadır.

"Aybaşı" ibaresi hangi tarihten başlamaktadır?

(10/9/1987 tarih ve 19570 sayılı Resmi Gazete) 289 sayılı Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine dair 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i olarak" değiştirilmiş ve 15/10/1987 tarihinden itibaren memurların aylıkları her ayın 15'inde peşin olarak ödenmeye başlanılmıştır.
Daha sonra bu hüküm 24/10/1988 tarihli ve 19949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3472 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır.

5434 sayılı Kanun Madde 14 hükmü:

"Sandığın gelirleri şunlardır:
a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 16 emeklilik kesenekleri;
Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır.
.
d) (a) fıkrasında yazılı % 16 emeklilik keseneğine karşılık % 20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar; ."

Madde 30 hükmü:

"İştirakçilere bu kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar, durumlarına göre 14 üncü maddenin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar." Şeklinde,
Madde 31 hükmü de:
"Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir.
Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır." şeklindedir.

HÜKÜMLERİN YORUMU:

Bu maddelerin uygulanmasında da 657 sayılı Kanun Madde 164 hükmü esas alınmakta ve 15/10/1987 tarihinden geçerli olarak her ayın 15'i, yani memurlardan tam kesenek alınmaya başlanıldığı görev aylıklarının ödendiği 15'i hizmetlerin başlangıcı sayılmaktadır.
Ancak, bu tarihten önce göreve başlamış olanların görev aylıkları her ayın 1'inde ödenmiş olduğundan, yani tam kesenek alınmaya başlanıldığı tarih her ayın 1'i olduğundan hizmetlerin başlangıcı da her ayın 1'inden başlamaktadır.

Her iki durumda da her aybaşından sonra ve bir sonraki aybaşından önce göreve başlamış olanlardan tam kesenek alınması mümkün olmayacağından bu süreler hizmet olarak sayılmamaktadır.

Örnek durumlar:

2/10/1987 tarihinde göreve giren memur diyelim 16/4/2025 tarihinde emekli olsun. Bu durumda bu memur için tam kesenek verilmeye başlanılacağı tarih 15/10/1987 tarihi olacak ve memurun emekliliğe esas hizmet süresi 15/10/1987-15/5/2025 tarihleri arasında 37 yıl 7 ay olacaktır.
Ancak, diyelim bu memur göreve 29/9/1987 tarihinde göreve başlamış ve yine 16/4/2025 tarihinde emekli olsun. Bu durumda bu memur için tam kesenek verilmeye başlanacağı tarih 1/10/1987 tarihi olacağından emekliliğe esas hizmet süresinin başlangıcı 1/10/1987 tarihi olur ve emekli olduğu 16/4/2025 tarihini takip eden aybaşı olan 15/5/2025 tarihine kadar olan hizmet süresi hesaplanır ve 37 yıl 7 ay 14 günlük hizmeti olur.

Ziyaretçimizin durumundan hareketle örneğimiz:

1/11/1985 yılında göreve başlayıp 16/10/2025 tarihinde emekli olsun. Bu durumda bu memur göreve 15/10/1987 tarihinden önce başlamış olduğundan hizmet hesabı da memur görev aylıklarını tam olarak almaya başladığı 1/11/1985 tarihinden başlar (mutlaka 1/11/1985 tarihinde görev aylıklarını tam olarak almış olması gererik) ve 15/10/2025 tarihindeki görev aylığını alıp 16/10/2025 tarihinde de emekli olduğunda, emekli olduğu tarihi takip eden aybaşına kadar olan süre (14/11/2025 tarihine kadar olan süre) memurun emeklilik hizmet hesabında kullanılacak hizmet toplam süresi olur. Yani 1/11/1985 - 15/11/2025 tarihleri arasındaki 40 yıl 14 günlük süresi hem emekli aylığında hem de emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınacak hizmet toplam süresi olur.

Emekli olan memur, neden ilk aylığını 15 günlük alır? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/483320/

Emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/979242/

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1020453/

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1033358/

Memurlar emeklilikte 1 tam yıl ikramiye kaybını önlemek için hizmet hesabını da yapmalıdır konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1126542/

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi hesabı artık güncellenmelidir? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1089835/

adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Verdiğiniz bilgiler kapsamında, ancak 1/11/1985 tarihindeki görev aylığınız tam ödenmiş olması şartıyla, 15/10/2025 tarihindeki görev aylığınızı da alıp 16/10/2025 tarihinde emekli olmanız halinde emekli ikramiyenizin hesabında kullanılacak toplam hizmetiniz 40 tam yıl olur, emekli aylığınızda 40 yıl 14 gün (40 yıl 1 ay) olarak hesaplanır.

Not: Herhangi bir hak kaybınız ortaya çıkmaması açısından hizmet hesabınızı Kurumunuzdan da ayrıca yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz.

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