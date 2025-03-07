Nevresim değiştiren perde takan usta öğretici iki gün göreve gelmeyince atıldı

Usta öğreticiye farklı görevler verilmiş



Davacı hakkında düzenlenen tutanaklarda, okulda bulunmakla birlikte okulun farklı yerlerinde vakit geçirdiği iddialarına ilişkin hususların, tutanakların tarihi de gözetilerek, eğitim öğretim yılının sonrasına tekabül ettiği ve soruşturma kapsamındaki ifadelerden anlaşıldığı üzere, davacının görev tanımıyla uygun olmayan nevresim değiştirme, perde takma veya çamaşırhane hizmetleri gibi görevler verilmesine yönelik olduğu ve bu haliyle davacının görevinde başarısız olduğunun ortaya konulamamıştır.

Buna rağmen göreve gelmek kamu görevlileri için zorunluluktur



Hangi statüde görev yapılırsa yapılsın, kamu görevini üstlenen kişilerin, herhangi bir mazeretinin bulunması veya amirin izin vermesi halleri dışında görevine devam etmesi gerektiği, usta öğretici olarak görev yapan davacının, sözleşme süresi boyunca ve sözleşmede öngörüldüğü şekliyle görevine sürekli bir biçimde devam etmek zorunda olduğu, somut olayda 11/08/2014 ve 13/08/2014 tarihli tutanaklarda hiçbir mazeret ileri sürmeksizin göreve gelmediği tespitlerine yer verilen davacının, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik somut bir tespit bulunmadığı ve davacı tarafından dava dilekçesi veya soruşturma ifadesinde, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik bir iddia ileri sürülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/2040

Karar No: 2024/5046

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde usta öğretici olarak görev yapan davacının okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/11/2022 tarih ve E:2022/1388, K:2022/5441 sayılı bozma kararına uyularak; davacı hakkında düzenlenen tutanaklarda, okulda bulunmakla birlikte okulun farklı yerlerinde vakit geçirdiği iddialarına ilişkin hususların, tutanakların tarihi de gözetilerek, eğitim öğretim yılının sonrasına tekabül ettiği ve soruşturma kapsamındaki ifadelerden anlaşıldığı üzere, davacının görev tanımıyla uygun olmayan nevresim değiştirme, perde takma veya çamaşırhane hizmetleri gibi görevler verilmesine yönelik olduğu ve bu haliyle davacının görevinde başarısız olduğunun ortaya konulamadığı, bununla birlikte, hangi statüde görev yapılırsa yapılsın, kamu görevini üstlenen kişilerin, herhangi bir mazeretinin bulunması veya amirin izin vermesi halleri dışında görevine devam etmesi gerektiği, usta öğretici olarak görev yapan davacının, sözleşme süresi boyunca ve sözleşmede öngörüldüğü şekliyle görevine sürekli bir biçimde devam etmek zorunda olduğu, somut olayda 11/08/2014 ve 13/08/2014 tarihli tutanaklarda hiçbir mazeret ileri sürmeksizin göreve gelmediği tespitlerine yer verilen davacının, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik somut bir tespit bulunmadığı ve davacı tarafından dava dilekçesi veya soruşturma ifadesinde, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik bir iddia ileri sürülmediği gibi, belirtilen tarihler için herhangi bir mazeretinin bulunduğuna yönelik bir belgenin de dosyaya sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle, dava konusu işlemde öne sürülen 2 gün mazeretsiz olarak göreve gelmeme fiili nedeniyle göreve son verilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine göre mümkün olduğu, mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmeme hususunun da dosyadaki bilgi ve belgelerle sübuta erdiği ve bu haliyle davacının sözleşmesinin feshedilebilmesi için gerekli şartların var olduğu, bu durumda, usta öğretici olarak görev yapan davacının, 11/08/2014 ve 13/08/2014 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemesi nedeniyle sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARININ ÖZETİ:

Davacı tarafından; dava konusu işlemin mevzuata ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı idare tarafından; davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği belirtilerek, Mahkeme kararının vekalet ücreti yönünden kaldırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Taraflarca savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının temyiz istemi yönünden;

İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Karar, davalı idarenin temyiz istemi yönünden incelendiğinde;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik "Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar" başlıklı 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda, kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa, Danıştayın kararı düzelterek onayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde; temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil, aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıkların da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekalet ücretine, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması gibi, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve yine bu kararlara karşı yeniden kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem zaman hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan konularda Danıştayın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususlarına yer verilmiştir.

Öte yandan, 2577 sayılı Kanun'un 31. maddesinin yargılama giderleri konusunda yollamada bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 323. maddesinde, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmış; 326. maddesinde, yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık Ücreti" başlıklı 164. maddesinde; avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade ettiği, 168. maddesinin son fıkrasında; avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davalı idarenin davayı avukat aracılığıyla takip ettiği ve vekilin dosyaya katkı sunduğu, davanın reddine hükmedildiği, buna karşın kararda, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmediği anlaşılmakta olup, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Ancak, bu husus, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan, temyize konu kararın hüküm fıkrasının, "...istinaf başvurusunun reddine.." ibaresinden sonra gelmek üzere "kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 10.500,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine," ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının hüküm fıkrasının yukarıda belirtilen şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/11/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

