1.6 milyon kişinin bankadaki parası yandı! Yüz milyonlarca lira TMSF'ye aktarıldı

'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

1.6 milyon kişinin bankadaki parası yandı! Yüz milyonlarca lira TMSF'ye aktarıldı

2023 sonu itibarıyla 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan 1 milyon 672 bin 473 banka hesabı zaman aşımına uğradı. Söz konusu hesaplardaki 507 milyon lira ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarıldı. 2024 sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan hesaplar için mudilerin 14 Haziran'a kadar bankalara başvurması gerekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 12:21, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 12:23
Yazdır
1.6 milyon kişinin bankadaki parası yandı! Yüz milyonlarca lira TMSF'ye aktarıldı

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi gereğince bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF'nin internet sitesinde 4 ay müddetle ilan ediliyor.

Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2014'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştiriliyor.

507 MİLYON LİRA TMSF'YE AKTARILDI

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 14 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devrediliyor.

31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan muhtelif döviz cinsinden hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 507 milyon lira oldu.

Hesaplarda unutulan 124 milyon 88 bin 469,77 lira, 4 milyon 597 bin 28,82 dolar, 5 milyon 653 bin 976,67 avro, 202 bin 224,56 sterlin, 138 bin 623,22 İsviçre Frangı, 6 milyon 473 bin 84,01 Japon Yeni, 140 bin 371,80 Norveç Kronu, 358 bin 362,57 İsveç Kronu, 114 bin 387,49 Danimarka Kronu, 29 bin 457,34 Avustralya Doları, 1470,24 Suudi Arabistan Riyali, 2 bin 535 Kanada Doları ve diğer kalemlerle birlikte toplamda 506 milyon 662 bin 509 lira tutarında kıymet TMSF'ye aktarıldı.

1.6 MİLYON HESAP ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 672 bin 473 adet olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira tutarındaki kıymet TMSF'ye aktarılmıştı.

Bu arada, 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2025'de ilan edilen hesaplar için mudilerin 14 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurması gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber