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Siber Güvenlik Teklifi Meclis'te

TBMM'de yeni hafta gündeminde önemli düzenlemeler olacak. Siber Güvenlik Teklifi Genel Kurul'da görüşülecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mart 2025 08:32, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 08:33
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Siber Güvenlik Teklifi Meclis'te

Haftalık çalışmasına 4 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Bu teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI TOPLANACAK

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile bazı dernek ve vakıfların yöneticilerini dinleyecek.

Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve Ankara Gelincik Merkezi yetkilileri sunum yapacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunu bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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