Sağlık raporu 'külliyen sahte olduğu' belirlenen memurun atılması hukuka uygun bulundu

İlk derece mahkemesi: İşlem hukuka aykırıdır



Dava konusu işlemin dayanağı olan ve davacının atanmasına esas teşkil eden, engelli sağlık kurulu raporunun sahteliğine ilişkin olayla ilgili davacı hakkında, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan adli soruşturma sonucunda her ne kadar, olayın faydasız sahtecilik konumunda olması ve basit bir araştırmayla suça konu raporun sahte olduğunun kolaylıkla tespit edilebileceğinden, şüphelinin üzerine atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmiş ise de; söz konusu kararın, dava konusu işlemin dayanağı olan engelli sağlık kurulu raporunun sahte olmadığına yönelik olmadığı, tam aksine, kararda; Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan uzman incelemesi sonucunda, davacının atanmasına esas teşkil eden raporun külliyen sahte olduğunun belirtilmiştir.

İstinaf: İşlem hukuka aykırıdır



Davacının atamaya esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporunun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin yazısından hareketle sahte olduğu kabul edilerek görevine son verilmiş ise de; Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazılan yazıda engelli sağlık raporunun davacıya ait olduğu, ilk gönderilen yazının sehven gönderildiğinin belirtilmesine rağmen bu yazı dikkate alınmadan dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.

Danıştay: Raporun sahteliğinde kuşku yoktur



Bu durumda, her ne kadar dava konusu işlemin dayanağı olan ve davacının atanmasına esas teşkil eden, engelli sağlık kurulu raporunun sahteliğine ilişkin olayla ilgili davacı hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan adli soruşturma sonucunda, raporun aldatma kabiliyetinin olmadığı, basit bir araştırmayla sahteliğinin kolayca anlaşılabileceği belirtilerek suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmiş ise de; gerek Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... sayılı soruşturma dosyasında, aldatma kabiliyeti olmasa da raporun sahte olduğunun tespit edildiği, gerekse davacının atamaya esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporu üzerinde Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan inceleme neticesinde alınan 24/10/2019 tarihli Uzmanlık Raporunda belgenin külliyen sahte olduğu ve aldatma kabiliyetini haiz olduğunun belirtildiği, diğer bir ifadeyle Savcılık tarafından yaptırılan uzman incelemesi sonucunda, raporun sahteliğinin ortaya konulduğu hususları dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

NOT: Danıştay Onikinci Dairesinin Esas No:2021/4703, Karar No:2024/4452 sayılı kararı da bu mahiyettedir

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/3552

Karar No: 2024/4450

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tekniker olarak görev yapan davacının, engelli kadrosuna yapılan atamasının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının... tarih ve E... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dava konusu işlemin dayanağı olan ve davacının atanmasına esas teşkil eden, engelli sağlık kurulu raporunun sahteliğine ilişkin olayla ilgili davacı hakkında, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan adli soruşturma sonucunda her ne kadar, olayın faydasız sahtecilik konumunda olması ve basit bir araştırmayla suça konu raporun sahte olduğunun kolaylıkla tespit edilebileceğinden, şüphelinin üzerine atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmiş ise de; söz konusu kararın, dava konusu işlemin dayanağı olan engelli sağlık kurulu raporunun sahte olmadığına yönelik olmadığı, tam aksine, kararda; Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan uzman incelemesi sonucunda, davacının atanmasına esas teşkil eden raporun külliyen sahte olduğunun belirtildiği, yani Savcılıkça yaptırılan uzman incelemesi sonucunda raporun sahteliğinin ortaya konulduğu anlaşıldığından, davacının, atanmasına esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporunun sahte olduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/1-(b) maddesi uyarınca Devlet memurluğu görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; davacının atamaya esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporunun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin yazısından hareketle sahte olduğu kabul edilerek görevine son verilmiş ise de; Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazılan... tarih ve E... sayılı yazıda engelli sağlık raporunun davacıya ait olduğu, ilk gönderilen yazının sehven gönderildiğinin belirtilmesine rağmen bu yazı dikkate alınmadan dava konusu işlemin tesis edildiği görülmekte olup, davacı tarafından, engel durumunun ispatı için 30/04/2018 tarihinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi başvurması neticesinde %48 oranında özürlü olduğu yönünde düzenlenen... tarih ve... sayılı sağlık kurulu raporunun dosyaya sunulduğu da dikkate alındığında, davacının atamasının iptal edilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacının atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, ceza yargılaması sonucu verilen kararın disiplin cezasına bir etkisinin bulunmadığı belirtilerek, hukuka aykırı kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Engelli raporunun kendisi tarafından sahte olarak düzenlendiğine dair hiçbir delil ve tespitin olmadığı, bu konuda hakkında yürütülen soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, engelli raporunun teyit edilememesinin hastane kayıt sistemindeki eksiklikten kaynaklandığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının, engel durumunu gösteren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlendiği belirtilen sağlık kurulu raporu uyarınca, 2010 yılında Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne engelli kadrosuna tekniker olarak ataması yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının... tarih ve E... sayılı Olur'u doğrultusunda, engelli kadrosunda görev yapan personelin atanmaya esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporlarının kendilerine ait olup olmadığı ve ilgili hastane tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması hususunda inceleme ve soruşturma başlatılmış, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının... tarih ve E... sayılı yazısı ile, söz konusu soruşturma kapsamında, davacının da aralarında bulunduğu Bitlis ilinde görev yapan 77 kişilik listede yer alan engelli personele ilişkin engelli sağlık kurulu raporlarının teyit edilmesi hususunda gerekli araştırmanın yapılması, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenilmiş, bu çerçevede Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünün... tarih ve E... sayılı yazısı ile, davacının engelli personel olarak atanmasına esas teşkil eden ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlendiği belirtilen ... tarih ve ... sayılı engelli sağlık kurulu raporunun davacıya ait olup olmadığı ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenip düzenlenmediği hususunun Van İl Sağlık Müdürlüğünden sorulması üzerine, S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin tarih ve ... sayılı yazısında, ''...'a ait ... tarih ve ... sayılı rapor Hastanemiz Sağlık Kurulu arşiv kayıtlarına uygun değildir'' şeklinde ifadeye yer verilmiş, sonrasında S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından söz konusu yazı ilgi tutularak ... tarih ve E... sayılı yazı ile "...'a ait 21/04/2010 tarihli raporun Hastanemiz Sağlık Kurulu arşiv kayıtlarına uygun olmadığı ilgi sayılı yazı ile gönderilmiş; ancak, arşiv kayıtlarında detaylı yapılan araştırma neticesinde alınan raporun arşiv kayıtlarına uygun olduğu ve söz konusu rapor teyit edilerek bir nüshasının gönderildiği" ifadelerine yer verilmesi nedeniyle, iki yazı arasındaki çelişki üzerine, Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış, inceleme sonucuna göre ... tarih ve E... sayılı yazının EBYS sistemi üzerinden yazılmadığı, sistem dışından üretilen sahte bir yazı olduğunun anlaşıldığı, davacıya ait olduğu belirtilen sağlık raporunun hastane kayıtlarında bulunmadığı ve böyle bir raporun olmadığı, rapora ait arşiv kaydında Ş.H. isimli başka bir şahsın raporunun bulunduğu belirtilmiş, inceleme raporu, Van İl Sağlık Müdürlüğünün 29/05/2018 tarih ve E.519 sayılı yazısı ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiş, Bitlis Valiliğince yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Bakanlık tarafından gönderilen 77 kişilik listedeki, davacının da aralarında bulunduğu, 5 kişinin engelli sağlık kurulu raporunun teyit edilemediği hususunun, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından... tarih ve E... sayılı yazı ile, S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin... tarih ve ... sayılı yazısı ilgi tutularak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlendiği ve davacıya ait olduğu belirtilen 21/04/2010 tarihli engelli sağlık kurulu raporunun adı geçen hastane tarafından düzenlenmediği anlaşıldığından bahisle davacı hakkında "resmi belgede sahtecilik suçundan" dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve "davacının atanmasına esas teşkil eden özürlüler için alınan sağlık kurulu raporunun adı geçen kişiye ait olup olmadığı ve ilgili hastaneden verilip verilmediği konusunda araştırma yapıldığı ve raporun hastane tarafından düzenlenmediğinin bildirildiğinden" bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca dava konusu işlem tesis edilmiştir.

Davacı tarafından, adına Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından düzenlenen 03/05/2018 tarihli ve %48 engel durumu belirten 2 yıl süreli engelli sağlık kurulu raporu dava dilekçesi ekinde dosyaya sunulmak suretiyle engel durumuna ilişkin aldığı ve atanmasına esas teşkil eden raporun sahte olmadığı ileri sürülerek görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi" Devlet memurluğunu sona erdiren sebepler arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, engel durumunu gösteren sağlık kurulu raporu uyarınca 2010 yılında Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne engelli kadrosuna tekniker olarak atamasının yapıldığı, daha sonra anılan raporunu teyit etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme ve araştırma neticesinde, davacının atamasına esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporunun teyit edilemediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği ve sonrasında, idare tarafından davacı hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, her ne kadar dava konusu işlemin dayanağı olan ve davacının atanmasına esas teşkil eden, engelli sağlık kurulu raporunun sahteliğine ilişkin olayla ilgili davacı hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan adli soruşturma sonucunda, raporun aldatma kabiliyetinin olmadığı, basit bir araştırmayla sahteliğinin kolayca anlaşılabileceği belirtilerek suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmiş ise de; gerek Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... sayılı soruşturma dosyasında, aldatma kabiliyeti olmasa da raporun sahte olduğunun tespit edildiği, gerekse davacının atamaya esas teşkil eden engelli sağlık kurulu raporu üzerinde Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan inceleme neticesinde alınan 24/10/2019 tarihli Uzmanlık Raporunda belgenin külliyen sahte olduğu ve aldatma kabiliyetini haiz olduğunun belirtildiği, diğer bir ifadeyle Savcılık tarafından yaptırılan uzman incelemesi sonucunda, raporun sahteliğinin ortaya konulduğu hususları dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapıla istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 22/10/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.