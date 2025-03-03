Vatikan: Papa iki kez solunum yetmezliği yaşadı

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in bugün iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşamasının ardından nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirildi. Açıklamada, "Bugün, Papa endobronşiyal mukus birikimine bağlı olarak iki akut solunum yetersizliği atağı yaşadı" ifadeleri kullanılarak, Papa'da astım krizine benzer bir bronkospazm (hava yolu kasılması) geliştiği ve doktorların hava yollarını incelemek için iki bronkoskopi işlemi uyguladığı aktarıldı. Papa'nın sağlık durumunun "hassas" olduğu belirtildi.

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.