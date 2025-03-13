Şube müdürü, okul müdürünün 'amiri' kapsamında değerlendirilir mi?

Bilindiği gibi idari yapılanma, ast ve üstün kademeli olduğu bir hiyerarşik düzenden oluşmaktadır. Böylece görev tanımları ve iş bölümüne göre düzenli bir işleyişin sağlanması amaçlanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda amir ve disiplin amirine ayrı ayrı yer verilmiştir. Bakanlığımız Taşra Teşkilatı personelinin disiplin amirleri. Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-I cetvelinde gösterilen "Taşra Teşkilatı" başlıklı III üncü bölümünde yer almakla birlikte; Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "Diğer amirler ve misyon şefleri" başlıklı 6'ncı maddesinin l'inci bendinde; "Disiplin amiri olarak tespit edilmeyen amirler, kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilir." hükmü yer almaktadır.

Anlaşılacağı üzere, amirlik sadece disiplin amirliği ile sınırlandırılmamış olup, daha geniş anlam ifade etmektedir. Bu nedenle idari işleyişte hiyerarşik sıralamanın dikkate alınması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve 67297068 sayılı görüş yazısında; "Okul müdürlüklerinin de bağlı olduğu İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Milli Eğitim Müdürlerinden sonraki yetkilinin Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri olduğu gerçeğinden hareketle; disiplin amirliği yetkisi bulunmayan şube müdürlerinin okul müdürünün amiri kapsamında değerlendirilebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR