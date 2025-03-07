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Disiplin amirleri tarafından bir alt ceza verilirken ceza maddesinin alt bendi belirtilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, disiplin amirleri tarafından bir derece hafif olan disiplin cezası verilirken uygun görülen ceza maddesinin alt bendinin belirtilip belirtilmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Mart 2025 00:10, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 09:12
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Disiplin amirleri tarafından bir alt ceza verilirken ceza maddesinin alt bendi belirtilir mi?

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin almış olduğu disiplin cezasına yaptığı itirazın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda kabul edilmesi üzerine disiplin amirince hafifletilmesi uygun görülen cezanın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 125/E-l maddesinden sonra gelen ikinci paragrafında; "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir" ile üçüncü paragrafında yer alan; "Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilebilir" hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek uygulandığı ancak, bazı Mahkeme kararlarında disiplin amirleri tarafından bir derece hafif ceza verilmesi uygun görülen davacılara, disiplin amirlerince alt ceza verilirken uygun görülen ceza maddesinin alt bendinin belirtilerek verildiği gerekçesiyle iptal edildiğinin görüldüğü, bu nedenle disiplin amirleri tarafından bir derece hafif olan disiplin cezası verilirken uygun görülen ceza maddesinin alt bendinin belirtilip belirtilmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek görüş istenildiğine dair ilgi'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.06.2024 tarih ve 104666463 sayılı görüş yazısında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135'inci maddesi gereğince disiplin cezalarına karşı yapılan itirazın, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda kabul edilmesi üzerine disiplin amirince hafifletilmesi uygun görülen cezanın alt bent belirtilmeden verilmesinin uygun olacağı yönünde birçok mahkeme kararı bulunduğundan uygulamanın bu yönde olması gerektiği değerlendirilmekle beraber davacılar hakkındaki yargının vermiş olduğu kararlar doğrultusunda 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28' inci maddesinde belirtilen süre içerisinde işlem tesis edilebileceği hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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