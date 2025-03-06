Ekipler Mimar Ece Gürel'i böyle buldu

İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan peyzaj mimarı Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.