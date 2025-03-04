Boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
Güneştepe Mahallesi'nde boş arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş bebek cesedi buldu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 21:47, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 21:47
Güngören'de, boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bebek cesedi bulundu. Bu olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayın Detayları
- Akşam saatlerinde, Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta bulunan arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bir bebek cesedi buldu.
- İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Yaklaşık 6 aylık olabileceği tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.
- Bebeğin anne ve babası olduğu öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
- Bebeğin cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.