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Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi

Benzin fiyatlarında Cuma günü itibarıyla 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:53, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 10:33
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Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 6 Mart 2025 Perşembe gününde akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri bulunuyor. Buna göre benzin fiyatlarına 4 Mart tarihinde gelen indirimin ardından bir kez daha indirim yapıldı.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 6 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Akaryakıt Fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

6 Mart 2025 İtibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da Benzin ve Motorin Fiyatları

İşte 6 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.39 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.65 TL
  • LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.24 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.54 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.36 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.73 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.34 TL


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