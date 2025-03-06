Üniversite, GYS Ücreti İçin 3000 TL İstiyor!

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun üç temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlar; Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakat olarak belirlenmiştir.

Kariyer ilkesi; Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak şeklinde tanımlanmıştır.

Liyakat ilkesi ise, devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 10 uncu maddesinde; "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar." ifadesi bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun metnine ve ruhuna baktığımızda; kamuya yerleşen memurların amirleri tarafından yetişmesi, hizmetlerinde ilerlemesi ve yükselmesi, ayrıca bu yükselmeyi temin edecek bir liyakat sistemi kurulması memurun sırtına yüklenecek bir durum değildir.

Aksine, devlet kurumları ve yetkili yöneticiler memurlarının yetişmesine ve yükselmesine olanak sağlayacak koşulları oluşturmakla yükümlüdür.

Ancak, geldiğimiz noktada bazı idarelerimiz ve idarecilerimiz Kanunun yüklediği sorumluluğu ve büyük mesuliyeti atlamaktadır.

Bu burada bir dursun.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, kurumlarında görevli idari personelin kariyerlerinde ilerlemesini temin etmek amacıyla Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı açmıştır. Söz konusu sınavda; 4 Şube Müdürü ve 2 Şef kadrosuna atama yapılacağı duyurulmuştur.

Kendilerini öncelikle görevde yükselme sınavı açarak personeline vermiş olduğu desteklerden dolayı yürekten tebrik ediyoruz.

Ancak, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılan duyuruda 5 Nisan 2025 günü gerçekleştirilecek olan sınav için adaylardan 3000 TL bir bedel talep edilmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek bu sınav için 3000 TL gibi yüksek bir ücret alınmasını doğru bulmadığımıza ifade etmek isteriz. Kurumun kendi personelinden ücret almasını da doğru bulmamakla birlikte, ücrette bir güncelleme yapılması gerektiği açıktır.

Kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak kurum personelinin yükselmesini temin edebilmek için sınav bedelinde makul fiyatları düşünmeyi, hatta mevzuat imkan veriyorsa hiç almamayı hedeflemeliyiz.

Başta Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU olmak üzere bir kez daha açmış oldukları görevde yükselme sınavı için tebrik ediyor, sınav ücreti konusunda personeline destek olmasını dikkatlerine sunuyoruz.