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Kayıp öğretmeni ikinci günde dalgıçlar arıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 16:55, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:56
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Kayıp öğretmeni ikinci günde dalgıçlar arıyor

Akdağmadeni ilçesindeki Akçakışla Göleti'nde kaybolan Tanju Oğuz'u arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Kayıp ihbarının ardından bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile kapsamlı arama çalışmaları yürütülüyor. İlgili noktada profesyonel dalgıçlar su altı ve su üstü cihazlarıyla birlikte öğretmen Tanju Özcan'a ait bir iz arıyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Vali Özkan "Arama çalışmaları bir taraftan civar köylerde, mezralarda bir taraftan ormanlık, meşelik alanlarda, bir taraftan da burada Akçakışla sulama göletinde su üstü ve su altı çalışmalarıyla devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz. Eğer gören, duyan, herhangi bir bilgisi olan insanlarımızın Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla gerek fiilen gerek 112 ihbar hattı üzerinden ulaşmaları bizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. İnşallah sağ sağlim bulur ailesine teslim ederiz" dedi.

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