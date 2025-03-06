YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 9548

Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Mart 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "özel harekat branştı personel hariç" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Temel Atama Esasları

MADDE 12- Atama ve yer değiştirmeler, hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için hizmet ihtiyacı doğrultusunda; standart kadro, hizmet bölgesi süresi, terfi durumu, branş ve mesleki gelişim durumu, görev puanı, atanma istek ve tercihleri, emniyet ve asayiş durumu ile idari ve zaruri nedenler dikkate alınarak yapılır.

Atama hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yürütülmesi, birimlerin ve personelin ihtiyaçlarının bir denge gözetilerek karşılanması, insan kaynaklarının muhafazası ve etkin kullanımı için gerekli tedbirler alınır.

Başkomiser ve altı rütbelerdeki personelin atama ve yer değiştirmeleri; rütbe, branş, hizmet yılı ve cinsiyet gibi hususlar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjanlara, personelin tercihlerine göre her bir kontenjan için kendi aralarındaki görev puanı esas alınarak elektronik ortamda yapılır. Görev puanı eşit olanlar arasında sicil numarası düşük olana öncelik tanınır. Tercihte bulunmayan veya tercihlerine yerleşemeyen personel, boş kalan kontenjanlara görev yeri puanı en düşük olandan başlanmak suretiyle personelin görev puanı esas alınarak yerleştirilir.

Merkez teşkilatına yapılacak atamalarda ve eşi emniyet amiri ve üstü rütbelerde olan personelin, eşine tabi olarak yapılacak atamalarında görev puanı ve bilgisayar destekli sistem uygulanmaz.

Emniyet Amiri ve üstü rütbelerde görev yapan personelin atamaları; birimlerin talep ve ihtiyaçlarına göre personelin tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

Branşlı personelden Genel Müdürlükçe belirlenecek uzmanlıklara sahip olanlar, ilgili başkanlık veya daire başkanlığının planlaması dikkate alınarak hizmet bölgelerinde daha önce çalışıp çalışmadıklarına ve görev puanlarına bakılmaksızın kendi alanlarında bir döngü içinde atama veya erteleme işlemlerine tabi tutulabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "emniyet müdürü rütbesi hariç" ibaresi "emniyet müdürü rütbesindeki personel ile özel harekat branşlı personel hariç" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi" ibaresinden sonra gelmek üzere "yedi yıl olarak belirtilen birimlerde beş yıl," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "tamamlanmış" ibaresi "tamamlamış" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan "Kara Hudut Kapıları," ibaresi "Hudut Kapıları, Havalimanları" şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan "Özel harekat branşlı personel hariç talep etmeleri halinde" ibaresi "Talep etmeleri halinde" şeklinde değiştirilmiş

ve onuncu fıkrasında yer alan "Altıncı fıkranın" ibaresi "Dokuzuncu fıkranın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "emniyet müdürü rütbesi personel hariç" ibaresi "emniyet müdürü rütbesindeki personel ile özel harekat branşlı personel hariç" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi" ibaresinden sonra gelmek üzere "yedi yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda on iki yıl," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "ikinci görev tamamlanmış" ibaresi "ikinci görevini tamamlamış" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "kurs," ibaresinden sonra gelmek üzere "refakat izni, dış sevk," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan görevlendirmeler hariç, yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen süreler."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görev Puanı

EK MADDE 5- Başkomiser ve daha alt rütbedeki personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki usul ve esaslara göre görev puanı hesaplanır:

a) İl ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, tercih edilme oranları ile iş yüküne esas olay ve personel sayıları göz önüne alınarak Genel Müdürün onayı ile belirlenen görev yeri puanları Personel Bilgi Sisteminde yayımlanarak personele duyurulur.

b) Personelin çalıştığı birimin görev yeri puanı ile o birimde çalıştığı gün sayısının çarpımı sonucunda yıllık görev puanı hesaplanır. Görev puanı hesaplanmasında personelin fiili kadrosu esas alınır. Yıllık izinler, mazeret izinleri, doğum izinleri, yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ve refakat izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, görev puanı hesabında çalışılan gün olarak kabul edilir.

c) Deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen il veya ilçelerin görev yeri puanlan, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile geçici olarak iki katına kadar arttırılabilir. Bu uygulama süresi iki yılı geçemez.

d) Merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatları ile eğitim kurumlarında görevli personele, görevli oldukları birimlerin yerleşik bulunduğu il merkezinin görev yeri puanı verilir.

e) Hudut kapıları, bölge trafik istasyonları, havalimanlarının görev yen puanları, şube müdürlüğü/büro amirliğinin bulunduğu ilçenin puanları üzerinden hesaplanır.

f) Genel Müdürlük dışında bir kurumda geçici görevli olarak çalışan personel ile kendi kanunları kapsamında ücretsiz izinli sayılarak başka kuramlarda görev yapan personele, görev yaptığı kurumun bulunduğu ilin il merkezi için belirlenen puan kadar görev yeri puanı verilir.

g) Yurt dışında görevlendirilen personele, Genel Müdürlük merkez teşkilatının görev yeri puanı verilir.

h) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin bu görevlerde geçirdiği sürelere ilişkin görev puanı hesabında ikinci bölgenin en yüksek puan alan ilçesinin görev yeri puanı esas alınır.

ı) İl ve ilçelerin görev puanlarının hesaplanmasında kullanılan verilerin değişikliği nedeniyle puan cetvelinde yapılacak değişiklikler (a) bendinde belirlenen usule uygun olarak yapılır ve yapılan değişiklikler takip eden takvim yılında uygulanır.

Personelin yıllık görev puanı, takip eden yılın Ocak ayında Personel Bilgi Sistemine yüklenerek personele tebliğ edilmiş sayılır. Personel görev puanına, on beş gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar, Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır. İtiraza konu veriler, personelin o dönemde çalışmış olduğu personel birimi tarafından kontrol edilir. Belirlenen dönemde personelin birden fazla birimde çalışmış olması halinde her birim kendi dönemine ilişkin kontrolleri yapar. İtirazla ilgili işlemler Şubat ayında tamamlanır ve sonuçlar Mart ayında personele bildirilir. Süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde duyurulan görev puanı kesinleşmiş sayılır. İtiraz üzerine yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda görev puanında değişiklik yapılması halinde yeni hesaplanan görev puanı kesindir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ek 5 inci maddeye göre atamaya ve yer değiştirmeye tabi personelin geçmiş görev puanı hesabı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük tarafından belirlenen görev yeri puanı esas alınmak suretiyle, personelin geçmişte çalıştıkları birimler dikkate alınarak yapılır. 2010 yılı ve öncesindeki görev puanlarının hesaplanmasında, ücretsiz izin süreleri hariç personelin tüm yıl çalışmış olduğu kabul edilerek, görevli olduğu il merkezi görev yeri puanı esas alınarak hesaplama yapılır.

Bu maddeye göre hesaplanacak görev puanları, Personel Bilgi Sistemi üzerinden personele duyurulur. Duyurulan görev puanlarına on beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 12- 2025 yılında yapılacak atama işlemlerine ilişkin takvim, Genel Müdürlükçe belirlenir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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