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Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği

Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 00:22, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 01:22
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Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÜLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 180

MADDE 1-3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "görevlere Cumhurbaşkanı" ibaresi "görevler ile vali yardımcısı ve kaymakam kadrolarına Cumhurbaşkanı" şeklinde ve "Bu cetvellerde" ibaresi "Bu fıkrada" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) Atama usulü ve atamaya yetkili makamı bu madde ile belirlenen vali yardımcısı ve kaymakam kadroları hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin diğer hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5 Mart 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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