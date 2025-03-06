Osman Kaya: İşçiye Tanınan Haklar Memurlara da Verilmeli

Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Osman Kaya: İşçiye Tanınan Haklar Memurlara da Verilmeli

Kamu sektöründe işçi ve memur arasındaki mali ve sosyal hak farkları Osman Kaya tarafından eleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:34, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:20
Yazdır
Osman Kaya: İşçiye Tanınan Haklar Memurlara da Verilmeli

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalarımıza başladık" açıklamasının ardından, uzun süredir kamu sektöründe devam eden işçi-memur hakları arasındaki farkları bir kez daha gündeme taşıdı.

Kamu Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik

Kaya, yaptığı açıklamada, kamuda görev yapan devlet memurlarının işçilere tanınan birçok mali ve sosyal haktan mahrum bırakıldığını belirterek, kamu çalışanları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sağlık sektöründe yaşanan ücret farklılıklarına dikkat çeken Kaya, aynı kamu kurumunda çalışan işçi ve memurun aynı şartlarda çalışmasına rağmen farklı mali haklara sahip olmasının çalışma barışını bozduğunu ifade etti.

Fazla Mesai Ücretinde Uçurum

Kamu sektöründeki ücret adaletsizliğini somut örneklerle açıklayan Osman Kaya, özellikle fazla mesai ücretlerindeki farkın büyük bir mağduriyet yarattığını söyledi. Konuyla ilgili olarak, "Bir işçimiz 1 saatlik fazla mesai karşılığında 330 lira ödeme alırken, aynı kurumda çalışan bir uzman hekim aynı süre için yalnızca 160 lira nöbet ücreti alıyor. Bu adaletsizlik, sadece sağlık sektöründe değil, tüm kamu sektöründe çalışan memurların ortak sorunu haline gelmiştir" dedi.

İşçi ve Memur Arasındaki Ekonomik Farklılıklar

Kaya, fazla mesai dışında işçi ve memur arasında birçok ekonomik farklılık olduğunu da belirterek, işçilerin gece mesailerinde, hafta sonu çalışmalarında ve resmi tatillerde ek ücret aldığını ancak memurlar için böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi. Gece nöbeti tutan, hafta sonları çalışan veya resmi tatillerde görev yapan memurların, işçiler gibi ek bir ödeme alamadığını vurgulayan Kaya, bunun çalışma koşullarındaki eşitsizlikleri daha da artırdığını ifade etti.

Memurların Hakları Geri Planda

Osman Kaya, memurların özlük haklarının yıllardır geri planda bırakıldığını ve birçok ekonomik kazanımdan yararlanamadığını dile getirdi. Özellikle son yıllarda işçilerin bazı mali haklarında iyileştirmeler yapılırken, memurların haklarının sürekli göz ardı edildiğini belirten Kaya, "Bugün kamuda çalışan bir işçi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve sosyal haklar konusunda memurlardan çok daha avantajlı durumdadır. Ancak aynı kurumda çalışan memurlar için bu tür iyileştirmeler yapılmamaktadır" şeklinde konuştu.

Memurların Mahrum Bırakıldığı Haklar

Memurların, işçilerin yararlandığı yemek yardımı, ulaşım desteği ve fazla mesai ödemeleri gibi haklardan da mahrum olduğunu hatırlatan Kaya, "Kamuda işçi statüsünde çalışanlar, yemek ve yol ücreti alabiliyor. Ancak aynı kurumdaki memurlar, bu tür desteklerden faydalanamıyor. Halbuki bu çalışanlar da kamu hizmeti veriyor ve aynı ekonomik zorluklarla mücadele ediyor" dedi.

Kamu Çalışanlarının Eşit Haklara Sahip Olması Gerekiyor

Kaya, işçi ve memur arasında yıllardır devam eden ekonomik hak farklılıklarının artık sona ermesi gerektiğini belirterek, kamu çalışanlarının eşit haklara sahip olması için gerekli adımların atılmasını istedi. Kamu sektöründe adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kaya, "İşçiye tanınan haklar, memurlar için de geçerli olmalıdır. Kamuda çalışan herkes, aynı haklardan yararlanmalı ve ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.Kamu çalışanlarının yıllardır görmezden gelindiğini belirten Osman Kaya, bu konuda kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bu eşitsizliklerin giderilmesi, kamu çalışanlarının moral ve motivasyonunu artıracak, çalışma barışını sağlayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi-memur ayrımını gidermek için başlattığı çalışmaları yakından takip edeceğiz. Ancak beklentimiz, bu sürecin sadece sözde kalmayıp, somut adımlarla desteklenmesidir" şeklinde konuştu.Son olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Kaya, tüm yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya davet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber