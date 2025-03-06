Marmara ve Ege'de Puslu ve Sisli Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 6 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne: 19°C, Az bulutlu ve açıkİstanbul: 16°C, Az bulutlu ve açıkKırklareli: 18°C, Az bulutlu ve açıkKocaeli: 18°C, Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.Karahisar: 16°C, Az bulutlu ve açıkDenizli: 20°C, Az bulutlu ve açıkİzmir: 20°C, Az bulutlu ve açıkManisa: 19°C, Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana: 26°C, Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisliAntalya: 25°C, Az bulutlu ve açıkHatay: 23°C, Az bulutlu ve açıkMersin: 23°C, Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: 18°C, Parçalı ve az bulutluÇankırı: 18°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 18°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 19°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 18°C, Parçalı ve az bulutluSinop: 14°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevreleri'nin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya: 17°C, Parçalı ve az bulutluArtvin: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurluSamsun: 16°C, Parçalı ve az bulutluTrabzon: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Kars çevreleri'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: 3°C, Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisliKars: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlıMalatya: 15°C, Parçalı ve az bulutluVan: 6°C, Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır: 20°C, Az bulutlu ve açıkAntep: 20°C, Az bulutlu ve açıkSİirt: 18°C, Az bulutlu ve açıkŞanlıurfa: 22°C, Az bulutlu ve açık