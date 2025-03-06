Öğretmenler İnsan Kaçakçılığına Karşı Eğitim Alıyor

Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Öğretmenler İnsan Kaçakçılığına Karşı Eğitim Alıyor

Çocukların insan kaçakçılarının kurbanı olmaması için öğretmenler, devamsızlıkları yakından izleyecek. İçişleri Bakanlığı'nın kitapçığı okullara dağıtıldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 06 Mart 2025 08:03, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 07:59
Yazdır
Öğretmenler İnsan Kaçakçılığına Karşı Eğitim Alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların insan kaçakçılarının kurbanı olmaması için eğitimcilerden destek istedi. Öğretmenler, öğrenci devamsızlıklarını takip edecek.Milli Eğitim Bakanlığı, 81 kentteki il ve ilçe müdürlüklerine "İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunmasına Yönelik Tedbirler" başlıklı talimat gönderdi. Talimata; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın insan ve çocuk kaçakçılığına dair uyarıların yer aldığı 36 sayfalık kitapçık da eklendi.

Öğrenci Devamsızlıkları İncelenecek

Çocukların, insan kaçakçılarının kurbanı olduğuna dikkati çekilirken, öğretmenlerden Türk-yabancı ayrımı olmaksızın, öğrenci devamsızlıklarını takip etmeleri istendi.

Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gereken Durumlar

  • Çocuğun yaşına veya gelişimine uygun olmayan bir mekanda bulunması.
  • Kendinden yaşça büyük insanlarla ilişki içinde olması.
  • Sık sık kaybolup geri dönmesi.
  • Dilendirilmesi ve şiddet görmesi.

Bindiği Otomobile Dikkat

  • Aynı uyruk veya etnik kökenden olan çocukların gruplar halinde hareket etmesi.
  • İçerisinde bulunduğu örgüt üyeleriyle birlikte hedef ülkeye ziyaret etmesi.
  • Organize suç örgütü üyeleriyle aynı ortamda bulunması. Ebeveynleri veya yakınlarıyla iletişiminin olmaması.
  • Açıklanamayacak kadar çok pahalı eşyalarının olması. Tanımadığı insanların otomobiline binip-iniyor olması.
  • Yetişkinleri olmadan seyahat etmesi.
  • Çocuklara uygun olmayan işlerde çalıştırılması.

Kurbanların Ortak Özellikleri

  • Fiziksel şiddet sonucu oluşmuş kapanmayan yaralar.
  • Vücudun, el-kol- ayak, cinsel bölgelerinde morluk ve yaralar oluşması. Korku, kaygı, depresif durumlar sergilemesi.
  • Göz teması kurmuyor olması.
  • Aile ve yakın çevresiyle ilişkisinin sınırlı veya hiç olmaması.
  • Yetkililerden çekiniyor olması.
  • Hikayesinde tutarsızlık olması.
  • Durumunu başkalarına anlatmaktan korkması.
  • Yerel dilde öğrendiği kelimelerin çoğunlukla cinsel içerikli olması.

Mağdurların Yüzde 65'i Kadın

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından okullara gönderilen 36 sayfalık kitapçıkta "Çağımızın modern köleliği olan insan ticareti suçu, bir kişinin ticari bir meta gibi alınıp satılmasını veya kişi üzerinden gelir elde edilmesidir. Cezası 8-12 yıl hapistir" denildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre mağdurların yüzde 65'i kadın. Dünyada 40 milyon kişinin insan ticareti kurbanı. Organize suç örgütleri insan ticaretinden yılda 150 milyar dolar (55 trilyon TL) gelir elde ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber