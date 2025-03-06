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Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!

TCMB faiz kararı öncesi Euro ve Dolar'da rekor seviyeler görüldü. ABD resesyon endişeleri ve AB'nin savunma planları Euro'yu destekliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:37, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 09:38
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Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!

Piyasalarda Son Dakika! Bugün TCMB'nin faiz kararı beklenirken, 6 Mart 2025 Euro fiyatı 39,52 TL ile zirve yaptı. Dolarda 36,43 TL'ye yakın stabil görünüm sürüyor. ABD'de durgunluk endişeleriyle birlikte FED'den daha fazla indirim beklentisinin artması, Trump politikalarına güvenin azalması ve AB'nin 800 milyar Euroluk silahlanma planı ile küresel sermayenin Avrupa piyasalarına yönelmesi Euro'yu destekliyor. EUR/USD paritesi de 1,08'i aştı...

Küresel Piyasalarda Fiyatlamalar

Küresel piyasalarda olağanüstü fiyatlamalar devam ediyor. ABD ve Avrupa'dan gelen son sinyallerden etkilenen EUR/USD paritesi, 1,08'i de aşarak 4 ayın zirvesine yöneldi. Parite etkisi iç piyasada da döviz kurlarındaki fiyatlamalarda kendini gösteriyor.

6 Mart 2025 Euro ve Dolar Fiyatı

6 Mart 2025 işlemlerinde dolar 36,43 TL'de stabil görünümünü korurken, Euro 39,52 TL ile yeni rekor seviyeyi test etti. Sabah saatlerinde Euro'da 39,35 TL'ye yakın denge arayışı devam ediyor.Yıl başından itibaren bakıldığında TL karşısında dolar %3,17 artarken, Euro %7,70 prim yaptı. "Euro neden yükseliyor" sorusu artarken, 3 önemli sebep öne çıkıyor.

ABD'de Resesyon Endişeleri

Dünyada işlem hacmi en yüksek parite olan EUR/USD, ABD ve Avrupa Birliğindeki makroekonomik dengelere göre fiyatlanıyor. ABD'de yeni yönetim tarafından uygulanan ek gümrük vergileri, ülkede son açıklanan ekonomik verilerde bozulmaya sebep oldu.İmalat ve istihdamda başlayan bozulma, ABD'de resesyon endişelerini artırıyor. Bu durum, FED'den bu yıl 3 faiz indirimi beklentisini artırdı. Dolar endeksi 104,25'e kadar geriledi ve son 4 ayını dibini gördü. ABD para birimdeki güç kaybıyla birlikte Euro yükseldi.

Ticaret Savaşları

ABD'de yeni yönetim tarafından uygulanan ve uygulanması planlanan politikalar; dünya genelinde siyaset, ekonomi, ticaret, güvenlik gibi alanlarda belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Bu anlamda ABD para birimine güven azalıyor. En büyük ikinci rezerv para olan Euro'ya geçişler hızlanıyor.

Avrupa Piyasaları Yükselişte

Öte yandan Avrupa'da 800 milyar Euroluk silahlanma planı da bölge ekonomilerinde savunma hisseleri başta olmak üzere borsalara ciddi alımlar getiriyor. Küresel sermayenin bu dönemde Avrupa borsalarına yönelmesi de Euro'da değer artışlarını destekliyor.

Borsalarda Ciddi Ayrışma

  • Yıl başından itibaren ABD borsalarına bakıldığında; Dow Jones %1,45 prim yaptı, S&P 500 %0,44 ve Nasdaq da %3,78 geriledi.
  • Buna karşılık Almanya borsası bu yıl %15,26 ve Fransa borsası da %10,55 prim yaptı.

Borsalarda gözlemlenen bu ayrışma da Euro'nun ön plana çıktığını gösterdi.

İçeride Dikkatler TCMB'de

Dolardaki stabil görünüme rağmen Euro'da yaşanan artış, sepet kurda 38,00 TL ile yeni zirvenin görülmesine sebep oldu. Küresel ekonomide bu çalkantılar yaşanırken, dikkatler TCMB'nin bugünkü faiz kararına çevrildi.Merkez'den 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Böylece politika faizinin %42,50 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Hafta başında açıklanan verilere göre yıllık enflasyon şubatta %39,05'e kadar gerilemişti.

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