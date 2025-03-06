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Bakan Yerlikaya: 8 İlde Dev Operasyon, 103 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon 8 ilde gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 08:55, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 08:56
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Bakan Yerlikaya: 8 İlde Dev Operasyon, 103 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda 103 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını belirtti. 250 Milyon TL değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 Milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konulduğunu kaydetti.

Siber Suçlara Karşı Uyarılar

"Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

Suç Faaliyetleri ve Yakalanan Şüpheliler

  • Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden bungalov ve kapora dolandırıcılığı yapmak.
  • Yüksek kazanç vaadiyle yatırım temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak.
  • Elebaşılığını G.R.'nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek.
  • Suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak.
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek.
  • Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Mardin, Ordu, Antalya, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Denizli, Adıyaman, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır, Artvin, Bilecik, Hakkari ve Sivas olmak üzere 8 il merkezli olarak toplam 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma suçlarından savcılıklarımızca hakkında soruşturma başlatıldı.Operasyonların Sonuçları

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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