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Otomotiv Satış Sonrası Sektörü 2025'te Büyüme Bekliyor

Otomotiv satış sonrası sektörü, 2025'teki büyüme beklentileriyle hareketleniyor. Faiz indirimleri ve döviz kurları belirleyici olacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:25, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:31
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Otomotiv Satış Sonrası Sektörü 2025'te Büyüme Bekliyor

OSS Başkanı Ali Özçete, orijinal yedek parça fiyatlarının artmasının, otomotiv satış sonrası sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdiğini söyledi. Özçete, "Yurt içi satış rakamlarında 2025 yılı itibarıyla üretici ve dağıtıcı firmalarımız olarak yıla pozitif bir başlangıç yaptık. Yılın genelinde bu durumun gidişatını belirleyecek ana faktör ise uygulanacak faiz indirimleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olacak." dedi.

Otomotiv Satış Sonrası Pazarı Canlanıyor

Otomotiv sektöründe üretim ve iç pazarda daralma yaşanırken, "aftermarket" olarak adlandırılan satış sonrası pazarında ise işler iyi gidiyor.Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete, orijinal yedek parça fiyatlarının önemli oranda yükselmesinin, kullanıcıları "aftermarket"e yönlendirerek otomotiv satış sonrası sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdiğini söyledi. Özçete, sektördeki büyümeye bağlı olarak istihdam oranlarının da artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Faiz İndirimleri ve Döviz Kurları

Özçete, bu yıl en belirleyici faktörlerin başında ise faiz indirimleri konusu yer aldığını belirterek, "Yurt içi satış rakamlarında 2025 yılı itibarıyla üretici ve dağıtıcı firmalarımız olarak yıla pozitif bir başlangıç yaptık. Yılın genelinde bu durumun gidişatını belirleyecek ana faktör ise uygulanacak faiz indirimleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olacak." açıklamasını yaptı.

Çinli Yatırımlar ve İhracat Potansiyeli

Sektörü 2025 yılında en çok ilgilendiren konu başlıkları arasında özellikle Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yapacağı üretime dayalı yatırımlar olacağına vurgu yapan Özçete, "Bu durum hem istihdama doğrudan katkı sağlayacak, aynı zamanda 2025 yılı için bize bir ek güvence sağlayacak" dedi. Özçete, Türkiye'nin otomotiv satış sonrası ihracat pazarında Avrupa ülkelerinin en önemli tedarikçilerinden biri olduğunun altını çizerek, "Sadece yıl odaklı bakılmaksızın bu ihracat potansiyelinin gelecek yıllarda da güçlü kalabilmesi adına gelecek teknolojilerin yakından takibi ve katma değeri yüksek ürün ihraç etme konularında çalışmaların artırılması gerekiyor. Otomotiv satış sonrası sektörü olarak aynı zamanda kısa ve uzun vadeli dönemlerde en köklü değişimlerden biri olacak olan elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin her geçen gün arttığı bu yıllarda yan sanayi sektörü de bu ihtiyaca karşılık verebilmek için kendini her geçen gün yenileme ve kapasitesini artırma gayretinde." açıklamasını yaptı.

AB-Çin Rekabeti ve Türkiye'nin Rolü

Özçete, ayrıca, Çin ve Avrupa rekabetinin Türkiye'ye istihdam yaratma ve ihraç etme konusunda olumlu yönde katkı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Ülke olarak küresel ölçekte otomotiv ve otomotiv satış sonrası sektörlerinde en çok katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. 2025 yılı içinde yeni trendlerin en yakın takipçisi ve öğreticisi olarak aftermarket pazarına yön vermek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Güçlü ve organize şekilde hareket eden üretici ve dağıtıcı firmalarımızdan aldığımız bu güçle birlikte yeni yıla dair umudumuz ve inancımız her zaman yüksek."

Hurda Teşviki Beklentisi ve Sektöre Etkileri

Ali Özçete, son dönemde gündemde olan 25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda araç teşviki yasa tasarısının da sektörün ilk çeyrek gidişatına bazı etkileri olduğunu dile getirdi. Özçete, şöyle devam etti: "Sıfır araç almayı düşünen tüketici hurda yasasını beklerken, eski model araç sahibi tüketiciler ise aracımı hurdaya ayıracağım diye düşünerek araçlarına gerekli bakımı yapmaktan imtina edebiliyorlar. Bu da henüz yürürlüğe girmemiş bir tasarının sektöre negatif yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yasa tasarısının kabulü ile birlikte 25 yaş ve üzeri aftermarket pazarının potansiyel kitlesinin de piyasadan birden çekilmesi sektöre olumsuz olarak yansıyacaktır. Sektörümüzün aniden bir kayıp yaşamaması adına ilgili araçların hurda kapsamında değerlendirilmesinden ziyade muayene kontrollerinin sıkılaştırılması ve trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçların daha fazla denetime tabi tutulması sektördeki olası bir kaybın önüne geçecek."

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