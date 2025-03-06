Dolar günü 36,42 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 36,42 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 17:31, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,4300
|36,4310
|36,4200
|36,4210
|Avro
|39,1050
|39,1060
|39,5000
|39,5010
|Sterlin
|46,7700
|46,7800
|46,9300
|46,9400
|İsviçre frangı
|41,0200
|41,0300
|41,1800
|41,1900
|ANKARA
|ABD doları
|36,4000
|36,4800
|36,3900
|36,4700
|Avro
|39,0650
|39,1450
|39,4600
|39,5400
|Sterlin
|46,7100
|46,9200
|46,8700
|47,0800