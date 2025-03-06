Dolar günü 36,42 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,4300 36,4310 36,4200 36,4210 Avro 39,1050 39,1060 39,5000 39,5010 Sterlin 46,7700 46,7800 46,9300 46,9400 İsviçre frangı 41,0200 41,0300 41,1800 41,1900 ANKARA ABD doları 36,4000 36,4800 36,3900 36,4700 Avro 39,0650 39,1450 39,4600 39,5400 Sterlin 46,7100 46,9200 46,8700 47,0800