Sokak ortasında infaz edilmişti... Katil en yakını çıktı

Adana'da 3 yerinden vurularak infaz edilen 30 yaşındaki şahsın katili taksici arkadaşı çıktı.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişi, yerde hareketsiz yatan bir şahsı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının 30 yaşındaki Alpay Bozkurt olduğu belirlenirken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

KATİL EN YAKINI ÇIKTI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı. İncelenen kamera kayıtları sonucunda cinayet şüphelisinin taksi şoförü 28 yaşındaki H.S. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesindeki adresine operasyon yaptı. Şüpheli operasyona yakalanarak gözaltına alındı.

3 BİN TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşı Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.