2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 10:06, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:55
2025-YÖKDİL/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Hakkında Detaylar
16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav Sonuçlarına Nasıl Erişilir?
- Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişebilecektir.
- Sonuçlar için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi kullanılacaktır.
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.
ÖSYM BAŞKANLIĞI 2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları
2025-YÖKDİL/1: Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/TCSAnn2z2c pic.twitter.com/i9EYNb3ntuÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 6, 2025