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Borsa yüzde 2,65 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 18:33, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 18:36
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Borsa yüzde 2,65 değer kazandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 154 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 2,14 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.

Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarına karşın küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin risk algısı devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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