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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 10.269,90 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 13:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 13:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.248 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,15 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.248 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,63 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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