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Türkiye'nin kadın ve erkek nüfusu belli oldu!

TÜİK Türkiye'nin nüfus dağılımını açıkladı. Kadınların nüfusu 42 milyon 811 bin 834, erkeklerin nüfusu ise 42 milyon 853 bin 110 kişi oldu. Türkiye'nin yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturmuş oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 10:39, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 10:40
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Türkiye'nin kadın ve erkek nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın, 2024' çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 42 milyon 811 bin 834 kişi, erkek nüfusu 42 milyon 853 bin 110 kişi oldu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 69,1 olarak belirlendi.

Eğitim seviyesi arttı

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2023 yıllarında arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008'de yüzde 75,1 iken, 2022'de yüzde 92,2'ye çıktı.

Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008'de en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 67,5, erkeklerin oranı yüzde 82,8 iken, 2023'te kadınlarda yüzde 87,8, erkeklerde yüzde 96,8 oldu.

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