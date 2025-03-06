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MÜSİAD'dan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ekonomik kalkınma için önemini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 11:09, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:13
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MÜSİAD'dan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" hedefini değerlendirdi. Asmalı, terörün sonlandırılmasının ekonomik ve sosyal kalkınma açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir ekonomi ve aydınlık bir gelecek demektir. MÜSİAD olarak, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Birlik ve Beraberliğe Sahip Çıkıyoruz

Mahmut Asmalı, sürecin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"MÜSİAD olarak, ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan bu sürecin, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Kırk yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi, ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."

Ekonomik Bağımsızlık İçin Terörsüz Türkiye Şart

Terörden arındırılmış bir Türkiye'nin, sadece güvenlik açısından değil, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından da kritik bir rol oynadığını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu süreç, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını da perçinleyecek bir adımdır. Millet olarak birlik içinde olmalı, ülkemizin refahına yönelik her türlü tehdide karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz. Ekonomik bağımsızlık, ancak terörden arındırılmış bir Türkiye ile mümkündür. Bu kapsamda, milli üretimi destekleyen projeler ve istihdam odaklı politikalar ile kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

İş Dünyasını Sorumluluk Almaya Davet Ediyoruz

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Asmalı, iş dünyasına da çağrıda bulunarak, "Tüm iş dünyasını bu konuda sorumluluk almaya ve milletimizin ortak hedeflerine katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Şehitlerimize Rahmet, Güvenlik Güçlerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz

Asmalı, terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Terörün son bulması için başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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