Gayrimenkul satışlarında ilk iki ayda rekor

Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gayrimenkul satışlarında ilk iki ayda rekor

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2024'ün ilk iki ayında yüzde 13,2 artarak rekor kırdı. Konut fiyatlarındaki düşüş satışları canlandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 11:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:32
Yazdır
Gayrimenkul satışlarında ilk iki ayda rekor

2024'ün ilk iki ayında Türkiye genelindeki gayrimenkul satışları, yıllık bazda yüzde 13,2 artarak 471 bin 694 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat dönemi satış verisi oldu. Konut fiyatlarındaki reel düşüş ve amortisman sürelerinin kısalması satışları canlandırırken, tapu harç geliri de yüzde 73,3 artarak 18 milyar 982 milyon TL'ye ulaştı.

Gayrimenkul Satışlarında Artış

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları, 2024 yılının ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 13,2 artarak 471 bin 694'e ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat dönemi satış verisi olarak kaydedildi.

Şubat Ayında İvme Devam Ediyor

Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazlar gibi tüm gayrimenkul satışları, şubat ayında da ivmesini sürdürdü. Ocak ayında gayrimenkul satışları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e çıktı. Şubat ayı satışları ise yüzde 7 oranında yükselerek 232 bin 756 oldu.

Yıllık Karşılaştırmalar

İlk iki ayın toplamında gayrimenkul satışları yüzde 13,2 artış göstererek 471 bin 694 adede yükseldi. Bu sonuç, önceki yılın aynı döneminden de yüksek bir seviyeye işaret ediyor. 2023'te bu dönem 419 bin 894 satışla kapanırken, 2020'nin ilk iki ayında 418 bin 414 gayrimenkul satılmıştı.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

Sektör temsilcileri, özellikle konut fiyatlarının reel olarak düşmeye devam etmesinin ve amortisman sürelerinin kısalmasının satışları canlandırdığını belirtiyor. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren artan talebin devam ettiğine dikkat çeken temsilciler, yatırımcıların altın, döviz ve KKM gibi alanlardaki kazançlarını gayrimenkul sektörüne yönlendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca, faiz indirimleri beklentisiyle vatandaşların gayrimenkul alımlarına hız verdiği vurgulandı.

Tapu Harç Gelirlerindeki Artış

Tapu harç gelirleri yüzde 73,3 arttıGayrimenkul satışlarındaki artış, tapu harç gelirlerine de yansıdı. Ocak-şubat döneminde tapuda gerçekleştirilen işlem sayısı 3 milyon 208 bin 31'e yükseldi. Bu işlemler arasında 472 bin satış, 229 bin ipotek, 73 bin intikal, 21,4 bin düzeltme, 11,4 bin kamulaştırma ve 9,7 bin ayırma işlemi yer aldı. Diğer işlemler ise 2,4 milyona yaklaştı. Tapu harç gelirleri ise yüzde 73,3 artarak 18 milyar 982 milyon TL'ye ulaştı.

2019-2025 Yılları Gayrimenkul Satışları

  • 2025: 471.694
  • 2024: 416.613
  • 2023: 419.894
  • 2022: 393.678
  • 2021: 341.414
  • 2020: 418.158
  • 2019: 297.929


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber