Antalya'da Sokak Düğünleri Yıl Boyunca Yasaklandı

Antalya'da sokaklarda düğün yapmak yasaklandı. Kararı duyuran Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sokaklar, parklar ve kamusal alanlar vatandaşlara ayrılmıştır, bu alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlara müsaade edilmeyecektir. Bu karar mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Antalya'da Sokak Düğünleri Hakkında Yeni Karar

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sokak düğünleri konusunda yeni bir karar alındığını duyurdu.

Etkinliklerde Alan Sınırlaması

Vali Şahin, Antalya genelinde düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması ve mevlid merasimi gibi etkinliklerin açık alanlarda düzenlenmesine sınırlama getirildiğini belirtti. Vali Şahin, sokak düğünlerinin trafik akışını olumsuz etkilediğini, ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin intikalini engellediğini vurguladı.

Gürültü Kirliliği ve Vatandaş Şikayetleri

Ayrıca gürültü kirliliğinin vatandaşlardan yoğun şikayet aldığını, yaşlılar, hastalar, bebekler ve öğrenciler için mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Şahin, şunları dedi:

"Yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yaparak kişilerin huzur ve sükununu bozması gibi fiiller meydana gelmektedir. Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunması için valiliğimiz tarafından alınan karar ile bu tür etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca belirlenen alanlarda yapılması; cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır."

Karar Yıl Boyunca Uygulanacak

Bu karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını belirten Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konudaki denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Antalya'da bu tür etkinlikleri yapmak isteyen vatandaşlarımız, tahsis edilmiş alanlarda bu etkinlikleri gerçekleştirebilir. Sokaklar, parklar ve kamusal alanlar vatandaşlara ayrılmıştır, bu alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlara müsaade edilmeyecektir. Bu karar mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır."

Meskün Mahallerde Gürültü Yasağı

"MESKUN MAHAL OLARAK TANIMLANAN YERLERDE GÜRÜLTÜYE NEDEN OLAN ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTIR"Gürültü kirliliğine yönelik cezaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlendiğini belirten Şahin, yolların kapatılmasının da cezai yaptırımla karşılık bulacağını ifade etti.

Kırsal Alanlarda Etkinlik İzinleri

Kırsal kesimlerde belirlenen kamusal alanlarda ise bu tür etkinliklerin yapılabileceğini belirten Vali Şahin, "Taziye evleri, okul bahçeleri veya kullanılmayan okul binaları bu tür organizasyonlar için uygun alanlar olarak değerlendirilebilir." dedi.