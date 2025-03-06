Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 ikamet ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda 780 litre sahte içki bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.