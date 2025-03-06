Engelleri aşarak memurluk hayaline koşuyor

Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Ana sayfaHaberler Yaşam

Engelleri aşarak memurluk hayaline koşuyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, aşırı boy kısalığı olarak bilinen akondroplazi hastalığıyla dünyaya gelen 23 yaşındaki Halime Acar, gündüz bir tesiste paketleme yapıyor, akşam Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 12:55, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:04
Yazdır
Engelleri aşarak memurluk hayaline koşuyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, aşırı boy kısalığı olarak bilinen **akondroplazi** hastalığıyla dünyaya gelen 23 yaşındaki Halime Acar, gündüz bir tesiste paketleme yapıyor, akşam **Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS)** hazırlanıyor.Hastalığına anne karnında teşhis konulan ve yaşama ihtimali düşük görülen 1 metre 20 santimetre boyundaki Acar, bugüne kadar karşılaştığı zorlukların üstesinden ailesinin de desteğiyle geldi.

Başarılarla dolu eğitim hayatı

Kayadibi köyünde ailesiyle yaşayan Acar, "Okuyamaz, zorlanır." söylemlerine rağmen yatılı olarak Şuhut ilçesindeki liseden, sonrasında Çay ilçesindeki meslek yüksekokulunun muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun oldu.

İş Hayatında Karşılaştığı Zorluklar

Okulu bitirince bu kez de "Seni kimse işe almaz." denilen Acar, 4 aydır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru meyve işleme tesisinde paketleme işçisi olarak çalışıyor.Genç kız, iş dönüşü akşamları da evde EKPSS'ye hazırlanıyor.

Memurluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

Okuma ve işe girme hayallerini gerçekleştiren Acar, AA muhabirine, boyunun kısa olmasından dolayı ilk başlarda insanların bakışlarından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Üzüldüğü bu durumu zamanla kendi içinde bitirdiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:


  • "İş bulmada zorlandım çünkü boyum kısa olduğu için insanlar ön yargılı oluyor. 'Yapamaz.' diyorlar. Müracaatlarımda da hep arka plana atıldım."
  • "Yapabileceğim başka işlere de baktım. Paketleme işine alındım. Kuru meyve, hurma ve iğde paketliyorum, etiket basıyorum. Kolay geliyor, yapabiliyorum."
  • "Kendi paramı kazanıyorum. Maaşım olduğu için artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Aile bütçemize de katkı sağlıyorum."
  • "Şimdiki hedefim, EKPSS'ye girip memuriyete atanmak. Ondan sonra da karşıma benim gibi biri çıkarsa evlenip yuva kurmak isterim."


İşveren Görüşü

İşletme sahibi Bahattin Köylüoğlu da Acar'ın kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.Halime'nin iş yerinde uyumlu çalıştığını belirten Köylüoğlu, "Tesisimizde 45 kadın personelimiz bulunuyor. Kuru meyveler işleniyor. İş yerinde deneyim kazandıkça, kendisine farklı departmanlarda da sorumluluk vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber