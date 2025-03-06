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'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar

Terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 16:25, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:26
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'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları ifade edildi.

İddianame Detayları ve Suçlamalar

Sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensuplarından olduklarının anlaşılması üzerine haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK ile bağları olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yer aldı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel Hakkındaki Bulgular

İddianamede, sanıklardan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada ele geçirilen dokümanlarda el yazısıyla yazılmış bir metnin yer aldığı aktarıldı. Söz konusu yazının HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7-8 Ekim 2014'te Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sokak olaylarına ilişkin yazıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Elif Gül ve Ailesi Üzerine Suçlamalar

İddianamede, Sancaktepe belediye meclis üyesi sanık Elif Gül'ün, eşi Fethi Ahmet Gül ve kızı Dilan Gül ile terör örgütünün kırsal alanında 1-2 Kasım 2014'te çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. Emniyet tarafından yapılan araştırmalarda Elif Gül'ün eşiyle 29 Ekim 2014'te Şırnak Habur sınır kapısından çıkış yaptıkları, aynı yıl 2 Kasım'da ise giriş yaptıkları bilgisi iddianamede yer aldı.

Diğer Sanıklar ve Örgütsel Bağlantılar

Sanıkların evlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtilen iddianamede, HTS incelemeleri sonucu çok sayıda terör örgütü ile irtibatlı kişilerle iletişim kurduklarının tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, bazı sanıkların "kent uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda İstanbul'daki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri, çoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olmalarının sağlandığı ifade edildi.

Sanıklar Hakkında İstenen Cezalar


  • Livan Gür
  • Cemalettin Yüksel
  • Turabi Şen
  • Hasan Özdemir
  • Bülent Kayğun
  • Elif Gül
  • Güzin Alpaslan
  • İkbal Polat
  • Sinan Gökçe
  • Nesimi Aday

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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