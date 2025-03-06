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Bakan Fidan İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na iştirak edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 13:13, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 13:14
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Bakan Fidan İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırganlığı ve Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları ele almak üzere yarın Cidde'de düzenlenecek İİT Olağanüstü DBK Toplantısı'na katılacak.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları" üzerine İİT üyelerinin ortak tepkisini ortaya koymak amacıyla düzenlenecek.

Fidan'ın toplantıda, Türkiye'nin Filistinlilerin, kendi kaderini tayin başta olmak üzere devredilemez haklarını savunmaya devam edeceği, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gibi bir seçeneğin kabul edilmeyeceği ve bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği, Gazze'nin tekrar inşasına yönelik çalışmalara odaklanılmasının önemli olduğu, Türkiye'nin Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen planı bu kapsamda desteklediği mesajını vermesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ile bu konulardaki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin ve Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve kesintisiz insani yardım sağlanmasının öneminin altını çizmesi de bekleniyor.

Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde Mısır'ın öncülüğünde üye ülkelerle eşgüdüm halinde hazırlanan ve Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan kabul edilirken, planda Gazze'nin yeniden imarı için bir yol haritası açıklanmış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunulmuştu.

İİT Olağanüstü DBK Toplantısı'nda, söz konusu planın da ele alınması bekleniyor.

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