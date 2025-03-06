Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı! 6 personel tek tek saydı

Üzerinde döviz olarak 10 Euro ve 5 dolar çıkan M.P'nin üzerindeki paraya el koyuldu.

İHA 'nın haberine göre; Zabıta Karakolu'na götürürlen dilencinin üzerinden 164 bin 125 lira nakit para çıktı.

Pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P. zabıta ekiplerinde yakalandı.

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