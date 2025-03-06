Gümrük Birliği Güncelleniyor: Rekabetçilik Merkezde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği'nin 30. yılına ulaştığını belirterek, "Yeşil ve dijital dönüşüm ile rekabetçiliği merkeze alarak Gümrük Birliği'ni güncellemek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Bolat, Gümrük Birliği'nin iki taraf için de "kazan-kazan" modeli sunduğunu işaret etti.

Bakan Bolat'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Bolat, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrük Birliği'nin Ticaretteki Rolü

Gümrük Birliği'nin 30. yılında olduğunu bildiren Bolat, bu süreçte ticaretin dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü kaydetti.

Ticaret Hacmindeki Artış

AB ile 1995 yılında 27 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2024 itibarıyla 8 kat artarak 220 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, ekonomik entegrasyonun derinleştiğini vurguladı.

Gümrük Birliği ve Kazan-Kazan Modeli

Bolat, Gümrük Birliği'nin iki taraf için de "kazan-kazan" modeli sunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi, yeşil ve dijital dönüşüm ile rekabetçiliği merkeze alarak Gümrük Birliği'ni güncellemek için çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir ticaret yapısı ve ekonomik güvenlik temelinde ortaklığımızı ve üyeliğe giden süreçte entegrasyonumuzu güçlendirmeye kararlıyız."



