MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıklarını hazırladı ve çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine sundu.

Örnek Soru Kitapçıkları ve Çözüm Videoları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına ilişkin konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere ve Öğrencilere Rehberlik

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Konu Soru Dağılımına Uygun Hazırlık

Ayrıca eğitim kurumu, sınıf ve alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre, söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.Örnek soru kitapçıklarına Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.